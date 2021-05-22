استئناف عملية التلقيح ضد كوفيد -19 بالعاصمة هذا الأحد

أكد مدير المؤسسة العمومية الجوارية "سيدي محمد بوشنافة" بالعاصمة الدكتور رضوان فخاخ أنه تم تلقيح 10 آلاف مواطن ضد كورونا منذ بداية العملية التي انطلقت نهاية شهر جانفي الفارط وبأن مديريات الصحة بولاية الجزائر وزعت كميات من اللقاح فيما يخص "سينوفاك" و"سبوتنيك" لتتم مباشرة عملية التلقيح يوم الأحد.

وقال فخاخ في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى هذا السبت بأنه تم تسجيل توافد كبير من طرف المواطنين خلال الفترة الأخيرة خاصة في شهر ماي بعد انقضاء شهر رمضان .

وأكد المتحدث ذاته أن العملية متواصلة بالنسبة للجرعات التي تم استلامها يوم الاثنين الماضي وأضاف قائلا" باشرنا العملية يوم الثلاثاء عبر العيادات متعددة الخدمات بكل من المدنية ،عين النعجة ،سحاولة ،حيدرة عروة ، والينابيع.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد شرعت في حملة للتلقيح نهاية جانفي الفارط بعد إطلاق منصة رقمية تسمح للمواطنين بتسجيل أنفسهم لتلقي اللقاح.

المصدر:الإذاعة الجزائرية