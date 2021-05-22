كورونا : 217 إصابة جديدة و 6 فيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و6 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 142 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه هذا السبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 126.651حالة من بينها 217 اصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 88.208 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.411 حالة. وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 18 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها خلال الـ 24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و 13 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".