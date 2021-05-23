حادث الاعتداء على المعلمات ببرج باجي مختار: اتخاذ تدابير عملية لاستكمال الموسم الدراسي و إجراء الامتحانات الرسمية

أعلن المفتش العام لوزارة التربية الوطنية بن زمران مصطفى اليوم الأحد بأدرار عن اتخاذ جملة من التدابير العملية و المطمئنة لضمان إتمام الموسم الدراسي الحالي و إجراء الامتحانات الوطنية الرسمية في موعدها المحدد بولاية برج باجي مختار الحدودية.

وأكد المسؤول ذاته خلال ندوة صحفية نشطها بمقر ولاية أدرار "تضامن وزارة التربية الوطنية ووقوفها الكامل إلى جانب المعلمات اللواتي تعرضن لذلك الاعتداء الهمجي و الجبان و الشنيع".

كما عبر المفتش العام لوزارة التربية الوطنية عن "شجب و استنكار الوزارة الوصية بكل قوة لذلك الاعتداء البشع الذي استهدف معلمات يؤدين مهنة الشرف الممثلة في تربية الأجيال مضحيات في سبيل أداء رسالة التعليم الشريفة ".

وأعرب أيضا في نص البيان الذي تلاه أمام وسائل الإعلام عن " مواساة الأسرة التربوية بالولاية لما أصاب المعلمات الفضليات".

وأوضح بن زمران أن وجوده بالولاية سيمكن من فتح حوار جاد مع النقابات المحلية على غرار ما هو جاري في الجزائر العاصمة مع النقابات الوطنية على مستوى الوزارة الوصية حول دراسة و إثراء القانون الأساسي.

ويندرج هذا العمل في إطار "تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن فتح حوار بناء مع كل الشركاء الإجتماعيين", كما أضاف ذات المسؤول, مؤكدا في ذات الوقت أن "كل السلطات الوصية بالولاية ستكون آذانا صاغية لكل المطالب الموضوعية التي سيتم التبليغ بنتائجها فور استكمال هذا الحوار و المشاورات".

وأشار بن زمران أن الهيئات الوصية "على يقين بأن الجماعة التربوية التي ستعمل بكل مسؤولية على إتمام السنة الدراسية في جو من الطمأنينة لاستكمال تنظيم الامتحانات الفصلية و الامتحانات المدرسية الوطنية و إجرائها بنجاح في ظروف هادئة مطمئنة تحت حماية أمنية عالية".

وذكر المسؤول ذاته بقرار وزارة التربية الوطنية المتعلق بمضامين مواضيع الامتحانات المدرسية الوطنية و التي ستكون من بين الدروس التي تلقاها التلاميذ خلال الموسم الدراسي.

وثمن ممثل وزير التربية الوطنية الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لإنجاح المواعيد التربوية المقبلة خدمة للمدرسة و أولوياتها و أهميتها دون أن تنسى وضعية الأساتذة الذين يشكلون المحور الأساسي في العملية التربوية.

وفي سياق متصل نظمت النقابات التربوية وجمع غفير من الأساتذة ومستخدمي القطاع وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام مقر الولاية للتعبير عن تضامنهم المطلق مع المعلمات ضحايا الاعتداء, داعين بالمناسبة إلى "وضع حد لمعاناة الأساتذة بالاستجابة لمطالبهم المهنية و الاجتماعية.