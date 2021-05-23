كورونا :209 إصابة جديدة،138 حالة شفاء و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 138 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الأحد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 126.860حالة من بينها 209 إصابة جديدة،بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 88.346 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.418 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 15 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 23 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.

كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".