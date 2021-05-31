مهياوي للإذاعة: جميع اللجان المختصة جاهزة لإنجاج عملية فتح المجال الجوي

كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، بأن جميع اللجان المختصة جاهزة لإنجاح عملية إعادة فتح المجال الجوي ابتداء من هذا الثلاثاء.

وأوضح مهياوي في تصريح لإذاعة سطيف الإثنين أن "لجان مختصة من الداخلية، الصحة، النقل والسياحة تلتقي يوميا لإنجاح عملية فتح المجال الجوي"، وبأن "الجميع جاهز لهذه العملية المقررة يوم الفاتح من جوان الداخل".

وأضاف مهياوي أنه "من الممكن جدا مراجعة الإجراءات التي وضعت بعد الفتح الجوي، خاصة إذا سارت الأمور بشكل جيد"، مؤكدا أنه "قد تكون هناك عملية تكييف للبروتوكول الصحي خدمة للجالية الجزائرية في الخارج".

وخلال تدخله أشار، عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا أنه "يتفهم ويقدر ويشعر بوضعية الجالية الجزائرية"، مطالبا منهم المزيد من الصبر والتعاون وبأن "هذا البروتوكول ضروري ويجب تطبيقه من أجل حمايتهم وحماية ذويهم".

من جانب أخر، كشف مهياوي أنه "تم تسجيل إصابة 636 شخص بالسلالة الجديدة، وهذا الأمر إعتبره بالمخيف خاصة وأن عدد الإصابات تتزايد بشكل متسارع" ليضيف أن "هذه الأرقام دفعت إلى فرض أقصى درجات المراقبة على مستوى المطارات للأشخاص القادمين من الخارج خاصة من آسيا تخوفا من حملهم لهذه السلالات".

كما صرح مهياوي أن "عملية التلقيح في الجزائر متواصلة ولم يتم تسجيل منذ انطلاق هذه العملية آية وفيات او مضاعفات خطيرة على الاشخاص الذين تم تلقيحهم". مضيفا أن "الجميع دون استثناء مطالب بتطبيق البروتوكول الصحي بما فيهم من تلقى اللقاح بجرعتيه الاثنتين".

وأكد مهياوي أنه تحسبا للامتحانات الرسمية تم تحضير بروتوكول صحي خاص بالتنسيق مع وزارة التربية، لإجراء الامتحانات في ظروف جيدة صحية آمنة".

المصدر : إذاعة سطيف