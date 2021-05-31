كورونا:288 إصابة جديدة، 214 حالة شفاء و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

31/05/2021 - 16:30

سجلت 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 214 مريض للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الإثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 128.913 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 89.839 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.472 حالة.

وحسب نفس المصدر،يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و19 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 10 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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