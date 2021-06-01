حوادث مرور: وفاة 24 شخصا وجرح 1639 آخرين خلال أسبوع

توفي 24 شخصا و جرح 1639 آخرون في حوادث مرور شهدتها مختلف مناطق الوطن في الفترة من 23 إلى 29 ماي المنصرم، حسب حصيلة أوردتها، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة خلال هذه الفترة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة 03 أشخاص و جرح 165 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 189 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية من جهة أخرى بتدخلات سمحت بإخماد 1069 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة وعبر كافة التراب الوطني بـ411 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر ولايات الوطن، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

وتم في هذا المجال القيام بـ300 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1570 عون حماية مدنية بمختلف الرتب بالإضافة إلى 310 سيارة إسعاف و 140 شاحنة مضخة.