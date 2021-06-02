عرقاب يستقبل وفدا من شركة البترول البريطانية "بريتيش بتروليوم"

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاربعاء، وفدا من شركة البترول البريطانية "بريتيش بتروليوم" بطلب منها، حيث تناول الطرفان علاقة المؤسسة مع مجمع "سوناطراك" وآفاق التعاون بين المجموعتين، حسبما افادت به الوزارة.

و اوضحت وزارة الطاقة والمناجم، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ان الطرفين استعرضا، خلال هذا الاجتماع الذي تم بمقر الوزارة، "علاقات الشراكة التاريخية بين شركة بريتيش بتروليوم ومجمع سوناطراك في مجال المحروقات وآفاق التعاون بين المجموعتين في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية في الجزائر".

كما ناقش الطرفان، حسب نفس المصدر، "المشاريع المستقبلية، لا سيما تلك التي يمكن تنفيذها في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي".