رابح فصيح :30 ديبلوماسيا جزائريا سيلتحقون "قريبا" بمناصبهم كمكلفين بالشؤون الاقتصادية

أكثر من 30 ديبلوماسيا جزائريا مجندين من اجل تعبيد الطريق امام المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز صورة الجزائر بالخارج من خلال التأكيد على تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لتوحيد الجهود رغبة في الولوج الى الاسواق الخارجية .

في هذا الشأن يقول في ميكروفون القناة الاولى رابح فصيح مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية :" نحن نستقبل عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الذين يبحثون عن المعلومات الخاصة بالولوج الى الاسواق الخارجية ".

واضاف السيد رابح فصيح كاشفا عن تكوين 30 ديبلوماسيا جزائريا سوف يلتحقون بمناصبهم في القريب العاجل أين سيقومون بوظيفة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج ".

وهي الخطوة التي ثمنها سامي عقلي رئيس الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل بالقول :" تعد هذه المرحلة جد مهمة في النموذج الاقتصادي الجديد البعيد عن الريع والمبني على تصدير المنتوجات الجزائرية الى السوق الافريقية والعالمية ".

من جهته أكد ، سعيد منصور رئيس النادي الاقتصادي الجزائري ، أن تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية يساعد على تقية الاستثمارات قائلا :" لدخول الاسواق الدولية لا بد ان تتوفر لدينا معلومات دقيقة ليقوي المستثمر الجزائر ".

المصدر :الاذاعة الجزائرية