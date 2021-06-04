الدول الأفريقية تحصل على 53.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19

أعلنت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن الدول الأفريقية حصلت على حوالي 53.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن، وأعطت منها 38.1 مليون جرعة.

وأوضحت الوكالة المعنية بالرعاية الصحية في الاتحاد الأفريقي أن حوالي 0.54 بالمئة من السكان حصلوا على اللقاح بشكل كامل.

وتأتي 5 دول أعضاء هي مصر ونيجيريا وإثيوبيا وزيمبابوي والمغرب في صدارة قائمة الدول التي أعطت معظم الجرعات لسكانها.

وحتى مساء الخميس، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في إفريقيا إلى 4867727 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الوباء 131441 بينما تعافى 4404608 مرضى في جميع أنحاء القارة من المرض، وفقا للوكالة.