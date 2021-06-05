كوفيد-19: انطلاق عملية التلقيح في الفضاءات الإضافية الجوارية غدا الأحد بولاية الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، عن انطلاق عملية تخصيص فضاءات إضافية جوارية لتوسيع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 خارج الهياكل الصحية، غدا الأحد على مستوى ساحة كيتاني بباب الوادي (الجزائر العاصمة).

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه العملية تدخل في إطار "تعزيز نقاط التلقيح القاعدية خارج الهياكل الصحية من أجل توسيع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة كل المواطنين"، معلنة عن فتح فضاء إضافي جواري بولاية الجزائر يوم غد الأحد بداية من الساعة التاسعة صباحا على مستوى ساحة كيتاني ببلدية باب الوادي.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية "ستعمم عبر بلديات أخرى من العاصمة وكذا ولايات أخرى وذلك بهدف تسهيل عملية التلقيح عبر كافة التراب الوطني".

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، قد قدم توجيهات إلى جميع مديري الصحة عبر ولايات الوطن من أجل تعزيز حملة التلقيح ضد جائحة كورونا تمحورت أساسا حول "تعزيز حملة التلقيح، تكثيف نشاطات الاتصال والتحسيس الرامية إلى ترقية عملية التلقيح، تعزيز نقاط التلقيح عبر تعبئة مواقع تلقيح تكميلية أخرى خارج الهياكل الصحية يتم تحديدها بالتعاون مع السلطات المحلية، مع ضرورة استعمال كافة الوسائل (أكسجين، تجزئة الفضاءات، موارد بشرية، تباعد ...) لتحسين ظروف استقبال المواطنين في هذه الأماكن وتسيير أي توافد لعدد كبير من الأشخاص، سيما في المراكز الحضرية الكبرى، كالجزائر وقسنطينة ووهران وتيزي وزو وعنابة".

كما خصص اللقاء لضبط جداول زمنية للتلقيح من أجل تحسين حصول المواطنين على التلقيح ضد كوفيد-19 خارج ساعات العمل، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع.