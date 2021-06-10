بن باحمد يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي لوكالة الأدوية الإفريقية

استقبل، اليوم الخميس، وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي لوكالة الأدوية الإفريقية، السيد ميشال سيديبي، الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر في إطار جولة تشمل عددا من الدول الإفريقية، حسب بيان للوزارة.

وعبّر السيد سيديبي في مستهل برنامج اللقاءات الذي يقوم به على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن "اعتزازه لوجوده بالجزائر" مشيدا ب"الإطلالات و التحديات الهامة التي قطعتها الجزائر في مجال الصحة العمومية و الصناعة الصيدلانية"، يضيف ذات المصدر.

من جهته، أكد السيد بن باحمد، على "حرص الجزائر على دعم التآزر بين مؤسسات الاتحاد الإفريقي و بحث سبل التعاون بين مختلف البلدان الأعضاء"، مؤكدا قناعة الجزائر بهذا المسعى لا سيما من خلال تصديق الجزائر على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا في 11 فيفري 2019.

و أضاف بأن الجزائر تسعى، من خلال هذه المصادقة، إلى "توحيد الأطر التنظيمية داخل القارة والنهوض بمجال الصناعة الصيدلانية بصفة عامة من خلال توفير الأدوية الناجعة و الفعالة للدول الأفريقية مع استيفاء المعايير المتفق عليها دوليا".

وتقدم الوزير للمبعوث الافريقي بطلب الجزائر لاحتضان مقر الوكالة واستعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لتوفير أسباب النجاح لها.

وجدد عزم الجزائر و استعدادها لتبادل الخبرات في المجالات التنموية الأخرى مع الدول الإفريقية الصديقة.

وتطرق الوزير إلى الفرص المتاحة التي تملكها الجزائر لإيواء المقر الرئيسي للوكالة و هو ما تم تأكيده للسيد سيديبي، لا سيما من خلال الأهمية والفائدة التي توليها الدولة الجزائرية لهذا القطاع الذي يعتبر استراتيجيا للغاية، حيث يشهد على ذلك إنشاء وزارة مخصصة له منذ جوان 2020، إضافة لوجود وكالة وطنية للمواد الصيدلانية تتكفل بتسجيل الأدوية والمصادقة على المستلزمات الطبية، يضيف نفس المصدر.

كما ذكرت الوزارة بإرساء عمليات إصلاح شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي في الجزائر منذ إنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية مع تحديثها وفقا لتطورات الممارسات الدولية المرتبطة بالصحة العمومية.

و سوف تكلف وكالة الأدوية الأفريقية، وفق ما هو مكرس في المرسوم الرئاسي رقم 21-167 المؤرخ في 25 أفريل 2021 المتضمن التصديق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا في 11 فبراير سنة 2019، بتنسيق و جمع و إدارة الأدوية و تبادل المعلومات بشأن جودة و سلامة جميع المنتجات الطبية.

كما ستتكفل بتنسيق المراجعات المشتركة للطلبات الخاصة بإجراء التجارب السريرية وتقديم المساعدة الفنية والموارد، إذا أمكن، بشأن المسائل التنظيمية إلى الدول الأطراف التي تطلب المساعدة مع تعزيز اعتماد و مواءمة السياسات و المعايير التنظيمية للمنتجات الطبية، حسب ما ورد في البيان.)