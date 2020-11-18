وزير الصناعة الصيدلانية يؤكد للإذاعة توفر الأوكسجين الطبي بالمستشفيات

اعتبر وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد ، أن مجموع الكمية التي ينتجها المنتجون الثلاثة من الأوكسجين الطبي ببلادنا "توفر كمية مرضية حتى الآن" من هذا عنصر الأساسي في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير في حوار أدلى به لإذاعة الجزائر الدولية أن كلا من Linde Gaz و Air Liquide و Calgaz Algeria ،تنتج 320 ألف لتر من الأكسجين يوميا" ، وذلك ردا منه على السؤال المثير للجدل الذي اشيع حول توفر هذه السلعة الحيوية وندرتها في المستشفيات والمرافق الصحية التي تستقبل حالات اصابة حرجة بفيروس كوفيد -19.

وأفاد أن المصنعين الثلاثة تبلغ طاقتهم الإنتاجية على التوالي 150.000 لتر و 20.000 و 150.000 لتر / يوم.

معلوم أن تجمع المصنعين الثلاثة قائم حاليا عن إنتاج وتوزيع الغازات الطبية، بما في ذلك الأكسجين ، في جميع المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد.