الجولة الـ 25 لبطولة الرابطة الأولى: النسر الأسود يحلّق عاليًا وأندية المؤخرة تستفيق

عزّز متصدر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفاق سطيف، هذا الخميس، تصدّره عقب فوزه العريض أمام مضيفه نادي بارادو (3-0)، فيما سجلت أندية المؤخرة استفاقة لافتة في مسعاها للخروج من منطقة الخطر.

برسم الجولة الـ 25 من بطولة الرابطة الأولى، افتتح أبناء الهضاب العليا باب التسجيل (14) عبر دغموم، قبل أن يضيف غشة الهدف الثاني (40)، وجاء الهدف الثالث والأخير للرائد (58 ض.ج) بواسطة عمورة.

وبهذا الفوز، رفع النسر الأسود رصيده في الريادة إلى النقطة الـ53، بينما تجمد رصيد بارادو -الذي انهزم في الجولة الماضية أمام متذيل الترتيب أهلي برج بوعريريج- في النقطة الـ34 محتلاً الصف العاشر.

من جهتها، سقطت مولودية وهران رغم عودة مدربها خير الدين ماضوي، أمام الجار سريع غليزان (2 – 1)، وجاءت ثنائية ''السريع'' عبر عواد (16) وفاهم (45 + 2)، فيما اكتفى الحمراوة بهدف نقاش (86).

وإثر الخسارة، تجمّد رصيد المولودية الوهرانية عند 44 نقطة في المرتبة الثالثة، بينما تنفس ''السريع'' الصعداء وصار يحتلّ المرتبة الـ14 برصيد 26 نقطة.

وشهدت هذه الجولة، تفوق اتحاد بلعباس على جمعية الشلف (2 – 1)، إثر قلب المضيف الطاولة بفضل هدفي ورتاني (41) وبلمختار (69 ض.ج)، بعد تقدّم الزوار بواسطة بوغطاية (34).

وواصل اتحاد بلعباس تواجده في الصف الـ16 بمجموع 21 نقطة رفقة وداد تلمسان ونصر حسين داي اللذان تنقصهما مباراة، بينما يستقرّ الأولمبي في المرتبة الـ12 بـ27 نقطة رفقة اتحاد بسكرة.

بالتزامن، سجّل أهلي برج بوعريريج فوزًا جديدًا بعد إطاحته بجمعية أمل عين مليلة (2 – 0 ) في آخر أنفاس اللقاء عبر لشهب (83) وسعدي (90 + 5)، ليلتحق الأهلي بشبيبة سكيكدة –التي تنقصها مباراة- بـ17 نقطة لكليهما، في وقت تبقى جمعية عين مليلة في المرتبة الـ11 بـ34 نقطة.

وستقام بقية مقابلات الجولة الـ25، الأحد المقبل، وستتميّز بقمة مولودية الجزائر وشبيبة الساورة، علمًا أنّه جرى تأجيل مقابلتي شباب قسنطينة وشباب بلوزداد ونصر حسين داي واتحاد الجزائر بسبب مشاركة خمسة لاعبين من شباب بلوزداد وثلاثة من اتحاد الجزائر في تربص المنتخب الوطني المحلي المعني بتربص بين 13 و17 من الشهر الجاري، على أن يتبارى وديًا مع منتخب بورندي الأربعاء القادم بملعب وهران الجديد.

النتائج:

أهلي برج بوعريريج 2 – 0 جمعية عين مليلة

اتحاد سيدي بلعباس 2 – 1 جمعية الشلف 1

نادي بارادو 0 وفاق سطيف 3

سريع غليزان 2 – 1 مولودية وهران

باقي المواجهات - الأحد 13 جوان:

أولمبي المدية - نجم مقرة (16.00 سا)

شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان (17.00 سا)

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة (17.45 سا)

شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة (19.00 سا)

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد (أجّلت)

نصر حسين داي - اتحاد الجزائر (أجّلت)