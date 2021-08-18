الجولة الـ 36 لبطولة الرابطة الأولى: انتفاضة النسر "تعلّق" احتفالات الشباب

انتفض نادي وفاق سطيف لكرة القدم، ليلة الأربعاء، وعاد بفوز كبير من تيزي وزو على حساب الشبيبة المحلية (1 – 3)، على نحو "علّق" احتفالات المتصدّر شباب بلوزداد بالتاج للعام الثاني تواليًا.

استكمالاً للجولة الـ 36 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، أبقى النسر الأسود على "بصيص" حظوظه للظفر باللقب، بعدما هزمت تشكيلة الكوكي، شبيبة القبائل على أرضها بثلاثية حملت توقيع قندوسي (49)، جابو (57) وبكرار (82)، مقابل هدف يتيم للمضيف أمضاه نزلة (66).

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 68 نقطة بفارق خمس نقاط عن الرائد شباب بلوزداد قبل جولتين عن إسدال الستائر.

في المقابل، تجمّد رصيد شبيبة القبائل عند 56 نقطة، ما يبقيها مؤقتًا في الصف السادس رفقة مولودية الجزائر، في انتظار اللقاء المتأخر للكناري مع المتذيلة شبيبة سكيكدة.

في باقي المواجهات، ضمن نجم مقرة البقاء إثر خطفه 3 نقاط ثمينة من السكيكديين (0 – 2)، بينما أبقى وداد تلمسان واتحاد بلعباس على بعض الأمل إثر تخطيهما شبيبة الساورة وأولمبي المدية تواليًا بالنتيجة ذاتها (2 – 0).

النتائج الكاملة:

شباب بلوزداد 2 – 0 مولودية الجزائر

سريع غليزان 2 – 1 شباب قسنطينة

أتلتيك بارادو 2 – 3 نصر حسين داي

أهلي برج بوعريريج 0 – 2 مولودية وهران

جمعية الشلف 1 – 0 اتحاد الجزائر

اتحاد بسكرة 1 – 0 جمعية عين مليلة

وداد تلمسان 2 – 0 شبيبة الساورة

شبيبة سكيكدة 0 – 2 نجم مقرة

شبيبة القبائل 1 – 3 وفاق سطيف

اتحاد بلعباس 2 – 0 أولمبي المدية

الترتيب:

1 - شباب بلوزداد 73 36

2 - وفاق سطيف 68 36

3 - شبيبة الساورة 63 36

4 - اتحاد الجزائر 62 36

5 – مولودية وهران 60 36

6 - شبيبة القبائل 56 35

- مولودية الجزائر 56 36

8 - شباب قسنطينة 51 36

9 - نادي بارادو 50 36

10 - أولمبي المدية 49 36

11 - سريع غليزان 46 36

- نجم مقرة 46 36

13 - اتحاد بسكرة 43 36

- نصر حسين داي 43 36

15 – جمعية الشلف 42 36

- وداد تلمسان 42 36

17 - جمعية عين مليلة 41 35

18 - اتحاد بلعباس 37 36

19 - أهلي برج بوعريريج 21 36

20 - شبيبة سكيكدة 17 35

رابح هوادف - موقع الإذاعة الجزائرية