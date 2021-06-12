المنتخب المحلي: إلغاء ودية بورندي وتعويضها بمواجهة ليبيريا يوم 17 جوان الجاري

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، عن إلغاء مواجهة المنتخب المحلي أمام نظيره البورندي التي كانت مقررة يوم 16 جوان الجاري على ملعب وهران الأولمبي.

وأعلنت "الفاف" في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، أن الغاء مواجهة بورندي راجع للصعوبات التي واجهها المنافس للوصول إلى الجزائر.

وأوضح الإتحاد الجزائري، حسب البيان ذاته، بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نظيره الليبيري، والذي سيواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة وديا يوم 17 جوان المقبل على ملعب وهران الجديد.

وتحسبا لهذا الموعد الودي استدعى مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، 23 لاعبا ينشطون في الرابطة المحترفة الأولى لخوض أول تربص تحضيري من 13 إلى 17 جوان الجاري، بالمركز الفني بسيدي موسى بالعاصمة، تحسبا للمنافسات الدولية القادمة.

وسيطر على القائمة التي كشفت عنها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) لاعبو وفاق سطيف بستة أسماء، شباب بلوزداد بخمسة أسماء ونادي بارادو بأربعة أسماء. وشهدت القائمة غياب عناصر شبيبة القبائل، بسبب مشاركتهم في كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وسيتنقل المنتخب المحلي، إلى مدينة وهران يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري، حيث سيجري أشبال المدرب مجيد بوقرة حصة تدريبية على الساعة 18:30 على أرضية الملعب الجديد لمدينة "الباهية "وهران.

تجدر الاشارة، ان هذا التربص الاول للاعبين المحليين يندرج ضمن برنامج تحضيرات النخبة الوطنية للكأس العربية للأمم (فيفا/قطر 2021)، المقررة اقامتها في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وسيخوض المنتخب الجزائري للمحليين غمار هذه المنافسة في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات مصر والفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي وليبيا مع السودان.

قائمة اللاعبين:

حراس المرمى: توفيق موساوي (شباب بلوزداد)، عبد الرحمان ميدجادل (أولمبي المدية)

الدفاع: يوسف لعوافي (وفاق سطيف)، حمزة موالي (نادي بارادو)، أيمن بوقرة (نادي بارادو)، عبد الحق دباري (وفاق سطيف)، شعيب قداد (شباب بلوزداد)، معاد حداد (مولودية الجزائر)، بوعلام مصمودي (مولودية وهران) زين الدين بلعيد (اتحاد الجزائر).

وسط الميدان: أمير سعيود (شباب بلوزداد)، عماد الدين مريزق (شباب بلوزداد)، آدم زرقان (نادي بارادو)، عبد الحق قادري (نادي بارادو)، أحمد قندوسي (وفاق سطيف)، بلال بن حمودة (اتحاد الجزائر)، محمد بلخير (شباب بلوزداد).

الهجوم: حسام الدين غشة (وفاق سطيف)، محمد أمين عمورة (وفاق سطيف)، بلال مسعودي (شبيبة الساورة)، محمد بشير بلومي (مولودية وهران)، اسماعيل بلقاسمي (اتحاد الجزائر)، عبد الرحيم دغموم (وفاق سطيف).