جيدو : تأهل الجزائري فتحي نورين (- 73 كلغ) لأولمبياد طوكيو

تأهل مصارع الجيدو الجزائري فتحي نورين (أقل من 73 كلغ) للألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (23 يوليو - 8 أغسطس) بطوكيو (اليابان) حسبما أعلنت عنه اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية.

و سيتم الكشف عن القائمة النهائية للمصارعين المتأهلين لأولمبياد طوكيو يوم الاربعاء المقبل على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للجيدو, لكن اللجنة الأولمبية الجزائرية استبقت الأحداث و أعلنت عن تأهل ابن مدينة وهران, حيث أوردت النبأ مساء أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كان ستة مصارعين جزائريين آخرين مرشحين لافتكاك تأشيرة التأهل لموعد طوكيو من خلال بطولة العالم التي تختتم اليوم الأحد بالمجر و هم امينة بلقاضي (-63 كلغ), كوثر وعلال (- 78 كلغ), صونيا عسلة (+ 78 كلغ), وائل الزين (+ 66 كلغ), عبد الرحمان بن عمادي (- 90 كلغ) و مصطفى ياسر بوعمر (-100 كلغ), لكنهم فشلوا كلهم.