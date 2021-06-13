جيدو : تأهل الجزائري فتحي نورين (- 73 كلغ) لأولمبياد طوكيو

13/06/2021 - 15:42

تأهل مصارع الجيدو الجزائري فتحي نورين (أقل  من 73 كلغ) للألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (23 يوليو - 8 أغسطس) بطوكيو  (اليابان) حسبما أعلنت عنه اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية.

و سيتم الكشف عن القائمة النهائية للمصارعين المتأهلين لأولمبياد طوكيو يوم الاربعاء المقبل على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للجيدو, لكن اللجنة الأولمبية الجزائرية استبقت الأحداث و أعلنت عن تأهل ابن مدينة وهران, حيث  أوردت النبأ مساء أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كان ستة مصارعين جزائريين آخرين مرشحين لافتكاك تأشيرة التأهل لموعد طوكيو  من خلال بطولة العالم التي تختتم اليوم الأحد بالمجر و هم امينة بلقاضي (-63  كلغ), كوثر وعلال (- 78 كلغ), صونيا عسلة (+ 78 كلغ), وائل الزين (+ 66 كلغ),  عبد الرحمان بن عمادي (- 90 كلغ) و مصطفى ياسر بوعمر (-100 كلغ), لكنهم فشلوا  كلهم.

 

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