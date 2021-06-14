إلياس رحال للإذاعة: الجزائر تسعى لاقتناء 34 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومواجهة فيروس كورونا، البروفيسور إلياس رحال هذا الاثنين، عن سعي الجزائر لاقتناء 34 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى غاية ديسمبر المقبل.

و في برنامج ضيف الصباح للقناة الثانية، أعلن أن رهان الدولة يبقى اقتناء 34 مليون جرعة لقاح بهدف تلقيح أكبر عدد ممكن من الجزائريين رغم أشكالية الإنتاج والنقل، داعيا الجزائريين إلى التلقيح مؤكدا أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة.

من جهة ثانية كشف رحال عن تحويل أزيد من 20 ألف سرير من مختلف المصالح الإستشفائية منذ مارس 2022 إلى مصلحة "كوفيد"، واصفا الخطوة بـ "الخيار المؤلم لكنه ضروري".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية