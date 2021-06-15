بوقدوم يشدد من الدوحة على إصلاح جامعة الدول العربية ويذكربمواقف الجزائرالثابتة حول أزمات المنطقة

شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وكذا اجتماع اللجنة الوزارية العربية للتحرك لوضع حد للإجراءات الجائرة في حق الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

كما شارك بوقدوم في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث مستجدات قضية "سد النهضة" الإثيوبي.

وقد ناقش الاجتماع التشاوري "مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بإعطاء نفس جديد للعمل العربي المشترك في سبيل رفع التحديات المفروضة على الدول العربية سياسيا وأمنيا واقتصاديا".

في هذا الاطار، ذكر الوزير بمواقف الجزائر الثابتة حول مختلف الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة، مشددا على "ضرورة الإسراع في معالجة ملف إصلاح جامعة الدول العربية، وإحياء روح التضامن العربي والعمل على إعادة بعث مشروع التكامل الاقتصادي العربي".

من جانب آخر، انصبت أشغال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على دراسة آخر التطورات في ملف "سد النهضة الإثيوبي" على ضوء الإحاطات المقدمة من قبل جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

ووفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية فقد، سجل المشاركون بـ"قلق كبير" غياب أي تقدم في المفاوضات بين الأطراف المعنية برعاية الاتحاد الإفريقي حول قواعد ملىء وتشغيل هذا السد، مطالبين بضرورة تكثيف الجهود لتغليب منطق الحكمة ومعالجة هذه الأزمة وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، عقد بوقدوم عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من تونس، مصر، قطر، العراق، لبنان، الكويت، السودان، السعودية وفلسطين، تم خلالها تناول آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق ذات البيان.