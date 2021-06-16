كأس بيلي جان كينغ : الجزائر تفوز على كينيا (3-0) وتواصل التألق

فاز المنتخب الجزائري للتنس-سيدات, هذا الأربعاء أمام نظيره الكيني ب3-0 , خلال اليوم الثاني للمجموعة 5 لكأس بيلي جان كينغ ( فيد كاب سابقا),(المجموعة الثالثة/منطقة أوروبا وإفريقيا), الجارية بمدينة فيلنيوس (ليتوانيا).

ففي مسابقة الفردي, فازت بكرار امام أليسيا أويغي ( 6-1, 6-3) ونفس الانجاز حققته ياسمين بوجادي ضد سانتيا وانجالا ( 4-6, 6-0 و6-1).

وفي الزوجي, تجاوزت الجزائريتان, ليندة بن قدور وياسمين بوجادي , عقبة الثنائي , أليسيا اويغي - روسيليدا اسيموا ( 6-4 و6-3).

وهذا الفوز هو الثاني لممثلات الجزائر , بعد الذي سجلنه خلال اليوم الاول امام زيمبابوي ( 2-1).

وفي اليوم الثالث من المنافسة للمجموعة 5 , المقررة الخميس , تواجه الجزائر مالطا من أجل خطف الصدارة.

ويضم المنتخب الوطني في صفوفه كل من إيناس إيبو, إيناس بكرار, ياسمين بوجادي, ليندة بن قدور وعبد الوكيل قصيبة (قائد الفريق)

معلوم أن كأس بيلي جان كينغي التي كانت تسمى كأس الاتحادية حتى عام 1994 ثم كأس فيد كاب حتى سبتمبر 2020 هي بطولة تنس عالمية للسيدات تلعبها المنتخبات الوطنية وتعادل كأس ديفيس للرجال.