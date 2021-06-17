﻿كورونا: 382 إصابة جديدة و245 حالة شفاء و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، هذا الخميس ، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 245 مريضا للشفاء.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 134.840 حالة من بينها 382 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 93.831 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.605 حالة.و يتواجد حاليا 29 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت 25 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة و10 ولايات أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر تعد عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.