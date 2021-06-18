الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز: مشروع استعجالي لإمداد طرابلس بالطاقة الكهربائية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص،عن مشروع استعجالي لإمداد طرابلس بالطاقة الكهربائية خلال هذه الصائفة. مع برمجة الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر و ليبيا في الأفق و ذلك تنفيذا للمرحلة الأولى من إتفاق الشراكة بين البلدين.

و أكد شاهر بولخراص في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الوطنية،أنه لتجسيد التعاون بين البلديات بعمليات ملموسة و جدية على أرض الواقع،قامت الجمعية العامة لمجمع سونلغاز بالمصادقة على المشروع المتعلق بربط الجزائر مع ليبيا بشبكة التوتر العالي المحددة ب 400 كيلوفولط.

من جهته رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية وئام العبدالي،قدر بأن عملية تأهيل الشبكة الكهربائية ببلاده تحتاج إلى وقت طويل و استثمار أموال طائلة.لكن التعاون مع الجزائر سيختصر الزمن عن طريق شركة سونلغاز التي ستعمل على تقديم الدعم اللازم و الصيانة العاجلة لوحدات التوليد.

كما أثنى العبدلي على سرعة استجابة الطرف الجزائري لدعوة ليبيا لتغطية احتياجاتها الكهربائية خلال هذه الصائفة.

و كان قد توجه إلى ليبيا وفد من سونلغاز هذا الخميس يقوده الرئيس المدير العام للمجمع شاهر بولخراص،لبحث سبل إمداد طرابلس بالطاقة الكهربائية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية