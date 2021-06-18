كورونا: 379 إصابة جديدة و262 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة و السكان و المستشفيات،هذا الجمعة عن تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 262 مريضا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 135.219 حالة،من بينها 379 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 94093 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.615 حالة.

كما أشار نفس المصدر إلى تسجيل 23 مريضا يوجد حاليا بالعناية المركزة.وأضاف أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الفترة المذكورة،فيما سجلت 22 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة وتسع ولايات أخرى أزيد من عشرحالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إياهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.