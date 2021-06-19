بداية التسجيلات للراغبين في اقتناء شقة بصيغة الترقوي العمومي (LPP) على مستوى 36 ولاية

اعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في بيان لها، اليوم السبت، عن بداية التسجيلات للراغبين في اقتناء شقة بصيغة الترقوي العمومي (LPP) و ذلك على مستوى 36 ولاية.

و اوضح بيان المؤسسة الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان رزنامة التسجيلات للراغبين في إقتناء سكنات الترقوي العمومي حددت من اليوم السبت 19 جوان الى غاية يوم الاثنين 21 جوان.

وتخص تسجيلات اليوم السبت، 17 ولاية و يتعلق الامر بأدرار والأغواط وباتنة وتبسة و جيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة و قسنطينة و ورقلة و الطارف والوادي و سوق أهراس و ميلة و غرداية و تقرت.

و حدد تاريخ الأحد 20 جوان بالنسبة للراغبين في الظفر بمسكن بهذه الصيغة في 11 ولاية ويتعلق الامر بكل من وهران و مستغانم و سيدي بلعباس وعين تيموشنت وتيارت و سعيدة وتيسمسيلت وتلمسان وبشار والبيض وغليزان، حسب المؤسسة.

و تخص تسجيلات يوم الاثنين 21 جوان ثمانية (8) ولايات و هي البويرة والمسيلة وعين الدفلى والبليدة والشلف والجلفة والمدية و اخيرا برج بوعريريج.

كما كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في ذات البيان شروط الاستفادة وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 المؤرخ في السابع عشر من شهر رمضان 1435 الموافق لــــ 15 جويلية 2014.

وبهذا الخصوص، يجب على الراغب في الترشح لاقتناء سكن بصيغة الترقوي العمومي ان لا يملك ولم يستفد من قبل من أي عقار أو تجزئة سكنية للزوج أو الزوجة و لم يستفد من قبل من أي إعانة مقدمة من طرف الدولة.

كما يجب ان يتراوح المدخول الشهري للمترشح بين 108000 و 540000 دج (الزوج + الزوجة).

و يمكن للراغبين التسجيل في أي موقع سكني يختارونه عبر ولايات الوطن المعنية دون شرط الإقامة في ذات الولاية.

و افادت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية انه بإمكانها مرافقة الراغبين في الترشح لاقتناء السكنات الترقوية العمومية في استكمال الإجراءات التجارية مع البنوك المختارة من قبل المترشح.

و قد كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، يوم الخميس الماضي، عن افتتاح عملية الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي حسب المخزون المتوفر لهاته السكنات على مستوى 39 ولاية.

و ذكرت المؤسسة انها "تنهي إلى علم كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات الترقوي العمومي، حسب المخزون المتوفر، بالتقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz".