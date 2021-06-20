امتحانات نهاية الطور الابتدائي : نسبة النجاح بلغت 83.95 بالمئة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، هذا السبت، أن نسبة النجاح الوطنية في امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، دورة 2021، بلغت 83،95 بالمئة.

وفي بيان لها، كشفت الوزارة أن "النتائج المسجلة في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، و التي بلغت 83،95 بالمئة دورة 2021، مقارنة مع تلك المسجلة في دورة 2019، تبين تحسنا بنسبة 0،64 بالمئة، رغم الظروف الاستثنائية للمتمدرس خلال السنة الدراسية 2020/2021" .

و فيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في الامتحان حسب وزارة التربية الوطنية :

- عدد المترشحين المسجلين للامتحان: 853.385.

- عدد المترشحين الحاضرين: 850.431.

- عدد الناجحين: 713.975.

- نسبة النجاح الوطنية: 83،95 بالمائة.

- عدد الناجحين بتقدير: 615.030 بنسبة 86،14 بالمائة.

و يتوزع الناجحون في الامتحان حسب التقديرات المعتمدة كما يلي:

- تقدير ممتاز: 130.150 بنسبة 18،23 بالمائة.

- تقدير جيد جدا: 189.130 بنسبة 26،49 بالمائة.

- تقدير جيد: 164.377 بنسبة 23،02 بالمائة.

- تقدير قريب من الجيد: 131.373 بنسبة 18،40 بالمائة.

أما بخصوص تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي المقبولين في السنة الأولى متوسط، فقد بلغ عددهم 792.291 بنسبة قبول 93،16 بالمائة.