كوفيد-19: تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي في 14 ولاية لمدة 21 يوما

قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوما في 14 ولاية، ابتداء من يوم غد الاثنين 21 يونيو، وهذا في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به الأحد، بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي يتم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي بولايات: "الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران وبومرداس".

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي -حسب ذات المصدر-، الولايات الأربع والأربعين (44) الآتية: "أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة".

وأضاف البيان أنه "يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرا للعدوى".

وبهذا الصدد، جددت الحكومة نداءاتها للمواطنين ل"مضاعفة اليقظة ومواصلة التعبئة في هذه المعركة ضد انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد، من خلال مواصلة الامتثال بدقة للتدابير الوقائية الموصى بها، على غرار التباعد الجسدي والارتداء الإجباري للكمامة وغسل اليدين باستمرار".