القوائم المستقلة لا تمانع تشكيل تحالفات مع الأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان

أعلنت القوائم المستقلة الفائزة بالتشريعيات في لقاء تشاوري اليوم الاثنين بالعاصمة، عن التفافها حول برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدين امكانية التحالف مع الأحزاب السياسية التي تحصلت على مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني.

وجاء هذا الاعلان المنبثق عن اللقاء التشاوري في شكل "ميثاق شرف" للمنتخبين الأحرار من أجل الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية بما يضمن التكفل بانشغالات المواطنين على حد تعبيرهم.

وقال النواب المستقلون إن تحالفهم سيكون من أجل الجزائر ومن أجل الثوابت الوطنية ولأجل المواطن البسيط الذي وثق فيهم ويعلق آمالا كبيرة على ممثليه.

وأجمع المنتخبون الأحرار على أن هذا الميثاق وهذه التحالفات الممكنة جاءت –حسبهم- من أجل توحيد الجهود تحت الراية الوطنية والتمثيل الأحسن للجزائريين تحت قبة البرلمان في إطار الديمقراطية التشاركية.

للإشارة فإن النتائج النهائية لتشريعيات الـ 12 جوان لم تصدر بعد، كما أن المحكمة الدستورية تضبط النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إستلامها للنتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، طبقا لأحكام المادة 241 من القانون العضوي الخاص بنظام للإنتخابات.