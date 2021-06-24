علاوة العايب للإذاعة: أتوقع حكومة ائتلافية موسعة بوزير أول بعد استقالة جراد

توقع أستاذ القانون الدستوري، علاوة العايب ان تتشكل الحكومة الجديدة في اقرب الاجال مرجحا ان تكون حكومة ائتلافية مبنية على استشارات واسعة وممثلة لكل فعاليات الساحة السياسية ، مؤكدا أنها ستأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة التي تمخضت عن تشريعيات الـ12 جوان 2021.

وقال علاوة العايب لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى ،هذا الخميس، إن الاجراءات الدستورية تسير بشكل سلس وسريع مشيرا الى استقالة حكومة جراد مباشرة بعد اعلان النتائج النهائية وترسيمها من قبل المجلس الدستوري امس الاربعاء.

وأضاف أن الدستور يشترط مدة 15 يوما على اقصى تقدير لتنصيب المجلس الشعبي الوطني، وهي المدة التي توقع العايب ان تتقلص الى 3 او 4 ايام نتيجة الظروف الحالية، ولأن الدورة البرلمانية واحدة تبدأ من سبتمبر وتنتهي في جوان، وبعدها تتضح ما اذا كانت الحكومة ستكون برئيس حكومة او بوزير أول وهو الطرح الذي يرجحه -ضيف الاذاعة-، بناءً على المعطيات الجديدة ودعم النواب الاحرار لبرنامج رئيس الجمهورية.

كما عاد ضيف الأولى الى الاجراءات الشكلية المتبعة وفق ما تنص عليه القوانين في تنصيب المجلس الشعبي اعتمادا على رئاسة الجلسة من اكبر النواب سنا بنيابة العضوين الاصغر سنا، وتشكيل المجموعات واللجان البرلمانية.

وحول ملامح الحكومة توقع العايب ان تكون حكومة ائتلافية بناء على استشارات موسعة.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية