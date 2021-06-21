كورونا: 366 اصابة جديدة، 251 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 251 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الاثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 136.294حالة من بينها 366 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 94.822 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.641 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 30 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 20 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات ، فيما سجلت 11 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة.

كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،"عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".