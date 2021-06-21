الخارجية الالمانية تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة الاجانب من ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس ، على ضرورة خروج المرتزقة و القوات الاجنبية من ليبيا، لحفظ التوازن العسكري في البلاد، حسبما أوردته وكالة الانباء الليبية .

ونقلت ( وال) تصريحات للوزير الألماني ضمن حوار خص بها صحيفة "فيليت" الألمانية، قال فيها، " يجب على المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مغادرة البلاد خطوة بخطوة على قدم المساواة، لكي لا يحدث اختلال في التوازن العسكري"، يُتاح من خلاله، يضيف، " لأحد الأطراف استخدامه في شن هجوم مفاجئ" .

و في حديثه عن مؤتمر "برلين 2 " المرتقب بعد غد الاربعاء، والمخصص لبحث الأوضاع في ليبيا، ذكر هايكو ماس، أن " من وعدوا في مؤتمر "برلين 1" بانسحاب القوات العسكرية من ليبيا لم يوفوا بوعدهم".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دنيس كوميتات، إن ألمانيا مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام في ليبيا.

ولفت كوميتات - حسبما نقلته مصادر إعلامية - إلى أن سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن، أكد ذلك خلال حديثه أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن برلين تدعم جهود الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن وقف إطلاق النار، بهدف دعم العملية السياسية في البلاد.

كما شدد على أهمية خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية، من ليبيا. وتستضيف العاصمة الألمانية برلين المؤتمر الثاني حول ليبيا بعد غد الأربعاء، بمشاركة الأمم المتحدة.