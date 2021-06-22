عصرنة الإدارة: إطلاق خدمة "الشباك عن بعد" لإيداع مختلف الملفات الإدارية

تم, مؤخرا, إطلاق خدمة "الشباك عن بعد", التي تتيح للمواطنين إيداع مختلف الملفات الإدارية, حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, اليوم الثلاثاء, في بيان لها.

وقد قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإطلاق خدمة "الشباك عن بعد", التي تتيح للمواطن إيداع مختلف الملفات ذات الصلة بصلاحيات الإدارة المركزية و الولاية والدائرة والبلدية, عبر أرضية رقمية وضعت لهذا الغرض, على الموقع الإلكتروني للوزارة: www.interieur.gov.dz

ويتعلق الأمر, في مرحلة أولى, بـ"خمسين ملفا, يمس مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين", وهي الخطوة التي من شأنها "تخفيف الإجراءات الإدارية عن المواطن وتجنيبه عبء التنقل".

كما ترمي هذه الآلية أيضا, مثلما أوضحه البيان, إلى "تحسين جودة الخدمة وتجسيد الإدارة الالكترونية بصفة ملموسة, عبر التخلي, تدريجيا, عن المعاملات الورقية, مما يحقق هدف ترشيد النفقات في مختلف الإدارات".

للتذكير, يأتي اعتماد هذه الخدمة "مواصلة لتجسيد استراتيجية عصرنة القطاع وتحسين جودة الخدمة العمومية, من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية", علما أن مسار العصرنة "يظل مستمرا لتحقيق التزامات السلطات العمومية الرامية إلى الوصول إلى مرفق عام عصري, يتناسب مع تطلعات المواطن و يواكب مجريات الساعة", يتابع المصدر ذاته.