وزارة العدل : متابعة 22 شخصا لارتكابهم أفعالا تتعلق بالغش في امتحانات شهادة البكالوريا

كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن متابعة 22 شخصا لارتكابهم أفعالا تتعلق بالغش في امتحانات شهادة البكالوريا، مع الأمر بإيداع 18 منهم الحبس.

وأشارت وزارة العدل إلى أنه "صدرت ضد ثلاثة منهم أحكام قضائية بالحبس لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في انتظار محاكمة البقية".

كما لفتت أيضا إلى أن أعمال الغش المذكورة "قد تمت معاينتها باختصاص مجالس قضاء تبسة وغرداية وسطيف وتسمسيلت والشلف وبشار والجلفة".

وتتمثل الوقائع المسندة إلى هؤلاء في "نشر مواضيع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وهي الوقائع التي حرصت على رصد أغلبها والتبليغ عنها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تبقى بالمرصاد لضمان التأمين الشامل لهذه الامتحانات"، وفقا لذات البيان.