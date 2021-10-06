رفع التعليق عن زيارة الأطفال لذويهم المحبوسين

قررت وزارة العدل، هذا الأربعاء، رفع التعليق عن زيارة الأطفال دون سن 16 سنة لذويهم المحبوسين بكامل المؤسسات العقابية مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمنع انتقال و انتشار فيروس كورونا بالمؤسسات العقابية.

جاء في بيان للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنّ مذكرة صادرة عن وزير العدل حافظ الأختام، وجّهت إلى النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية يسري مفعولها إبتداء من هذا اليوم (6 أكتوبر 2021) تقضي برفع تعليق زيارة الأطفال دون سن 16 سنة لذويهم المحبوسين.

وحدّدت المذكرة الوزارية - بحسب البيان ذاته- التدابير الواجب الالتزام بها في هذا الخصوص و التي تقضي أيضا بتحديد عدد الأطفال دون 16 سنة المرخص لهم بالزيارة بإثنين (2) فقط، مع الإبقاء على عدد الزوار الكبار في حدود شخصين (2)، كما شدّدت المذكرة على اتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير الوقائية لمنع انتقال فيروس كوفيد 19 إلى المؤسسات العقابية.