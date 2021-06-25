تقرير أممي : جائحة كوفيد-19 ساهمت في ارتفاع عدد المدمنين في العالم

﻿أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة الذي يعنى بقضايا المخدرات والجريمة،أمس الخميس،أن 275 مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 64 عاما تعاطوا المخدرات العام الماضي،وذلك بنسبة تقدر ب5ر5 بالمئة من عدد سكان العالم،مشيرا إلى أن جائحة (كوفيد-19) ساهمت بارتفاع عدد المدمنين.

وأوضح أن أكثر من 36 مليون شخص عانوا من اضطرابات جراء تعاطي المخدرات،مشيرا إلى أن فيروس كورونا تسبب في زيادة المصاعب الاقتصادية وساهم في ارتفاع عدد المدمنين في العالم.

وذكر أن أكثر من 11 مليون شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن نصفهم مصاب بإلتهاب الكبد الوبائي ( صنف سي)،مضيفا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات على مستوى العالم سيزيد بنسبة 11 بالمئة بحلول عام 2030.

ودعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تثقيف الشباب وحماية الصحة العامة ورفع مستوى الوعي العام للتصدي للمخدرات على النطاق العالمي.

للتذكير فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت يوم 26 جوان يوما عالميا لمكافحة المخدرات