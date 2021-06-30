بنك الجزائر: التوطين الآجل لصادرات المنتجات الطازجة القابلة للتلف و/أو الخطيرة في غضون 15 يوما

حدد بنك الجزائر، اليوم الأربعاء، في تعليمة جديدة له، مهلة التوطين الآجل لصادرات المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة في غضون الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ الإرسال و التصريح لدى الجمارك.

و أوضح بنك الجزائر في بيان له أن التعليمة رقم 07-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021، و التي أمضاها محافظه، رستم فضلي، تتضمن تحديد مهلة التوطين الآجل لصادرات المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإمضاء عليها.

و أشار ذات المصدر أن هذه التعليمة جاءت تطبيقا للمادة 60 من النظام رقم 07-01 المؤرخ 3 فبراير سنة 2007، المعدل والمتمم، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.