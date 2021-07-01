كأس العرب لأقل من 20 سنة: الجزائر - تونس يوم السبت في نصف النهائي

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره التونسي يوم السبت بالقاهرة (مصر) ابتداء من الساعة السابعة (بتوقيت الجزائر), في نصف نهائي الكأس العربية, وذلك بعد تجاوز "نسور قرطاج" لمنتخب جزر القمر بنتيجة 1-0.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب التونسي من قبل يوسف سنانة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء الذي لعب مساء أمس الأربعاء.

و تجمع مقابلة الدور نصف النهائي الثانية بين المنتخب المصري و نظيره السعودي الذي ازاح من طريقه يوم امس الاربعاء حامل اللقب, السنغال بضربات الترجيح (3-2) بعد انتهاء الوقت الاصلي للقاء بنتيجة التعادل (1-1).

و معلوم ان المنتخب السنغالي الذي وجهت له الدعوة للمشاركة في الدورة, قد توج بلقب الطبعة السابقة على حساب منتخب العربية السعودية.

تجدر الاشارة ان المنتخب الوطني الجزائري كان قد اقتطع تأشيرة التأهل الى المربع الذهبي من هذه المنافسة العربية, عقب تفوقه على المغرب بضربات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقت القانوني للقاء ب1-1.

من جهته اقتطع منتخب البلد المضيف مصر, تأشيرة المرور الى المربع الأخير عقب فوزه على طاجكستان 3-0.