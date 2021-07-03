كأس العرب لأقل من 20 سنة: "الخضر" يقتطعون تأشيرة التأهل أمام تونس ويواجهون السعودية في النهائي

اقتطع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تأشيرة التأهل إلى الدور النهائي من منافسة كأس العرب لأمم 2021 للفئة، الجارية بمصر بعد فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 2-0 في مباراة الدور نصف النهائي جمعت بينهما اليوم السبت بالملعب الدولي بالقاهرة.

وسجل ثنائية "الخضر"، محمد رفيق عمر في الدقيقتين 67 و77. وسيواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في المباراة النهائية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، نظيره السعودي المتأهل بدوره إلى الدور النهائي اليوم السبت بعد فوزه على منتخب مصر منظم الدورة بنتيجة 3-2 في مباراة الدور نصف النهائي جمعت بينهما بالقاهرة.

وسجلت أهداف المباراة من طرف عبد الله الرديف في الدقيقة 26 وعبد العزيز العليوه في الدقيقة 28، وصهيب زيد في الدقيقة 69، للمنتخب السعودي، وسجل هدفي المنتخب المصري كل من أحمد الشريف في الدقيقة (45+2) وأحمد عبد الله في الدقيقة 51.

يذكر أن النسخة السابقة لكأس العرب لأقل من 20 سنة، التي جرت بالسعودية، توج بها منتخب السنغال، المشارك بدعوة من المنظمين.