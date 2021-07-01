الرئيس تبون يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس بايدن بمناسبة الذكرى الـ 59 لاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن ، بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال, أعرب له فيها عن أمله في "توسيع" التعاون و"تعميقه" مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا، حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية هذا الخميس.

وجاء في البيان ما يلي:" تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال"، مؤكدا على "قوة رمزية عيدي استقلال البلدين بتاريخيهما المتقاربين وتقديره للشراكة والجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا والساحل، متمنيا توسيع التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا".

وأضاف المصدر أن رئيس الجمهورية عبر ، من جهته، باسمه وباسم الشعب الجزائري، عن "خالص" تهانيه في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس والشعب الأمريكي، بمناسبة الذكرى 245 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بـ"التقدم الكبير المحقق في توطيد العلاقات والتعاون في عديد المجالات" ومؤكدا على "إرادة الجزائر التامة في ترقيتها إلى شراكة اقتصادية أكثر نجاعة".