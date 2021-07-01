كورونا: 449 إصابة جديدة، 291 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر

سجلت 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 291 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذا الخميس، في بيان لها.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 140.075 حالة، من بينها 449 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 97.380 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.726 حالة.

كما أفاد المصدر ذاته بوجود 28 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الفترة المذكورة آنفا، فيما سجلت 24 ولاية من حالة واحدة إلى تسع حالات, كما أحصت 11 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعو إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".