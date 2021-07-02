﻿الإعلامي سليمان بخليلي ينتقل إلى جوار ربه متأثرا بمضاعفات كورونا

انتقل صباح اليوم الجمعة، الإعلامي وصاحب قناة البديل سليمان بخليلي،إلى جوار ربه عن عمر يناهز 58 سنة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، بعد دخوله ثالث مرحلة من العلاج، وسيشع جثمانه بعد صلاة الجمعة، بمقبرة قاريدي بالقبة، في الجزائر العاصمة.

وكان الراحل سليمان بخليلي، يتلقى العلاج في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، بعد إصابته بالفيروس.

وقد بعث وزير وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر بهذه المناسبة الاليمة بتعازيه الحارة الى أسرة الفقيد وكافة الأسرة الإعلامية .

وذكر الوزير في برقية التعزية بمناقب الفقيد وتفانيه في العمل وكذا مسيرته الثرية والمتنوعة في قطاع الاعلام راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما تقدم المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية فخري الدين بلدي باسمه وباسم كافة عمال واطارات الوكالة بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه .

ويعد الراحل سليمان بخليلي، الذي ولد في مدينة بسكرة سنة 1963، اعلاميا ومنتجا تلفزيونيا، وهو معد ومذيع لعدة برامج في الاذاعة والتلفزيون، وصاحب البرنامج الشهير "خاتم سليمان"، الذي كان يبث كل شهر رمضان، وعرض في بداياته عبر فضائيات عربية عديدة، كما اشتهر أيضا ببرنامج "فرسان القرآن" في رمضان أيضا، لعدة مواسم على التلفزيون الجزائري.

والتحق الراحل بخليلي بالإذاعة والتلفزيون الجزائري عام 1985 كصحفي، ثم تدرج في مختلف المناصب ليتقلد منصب رئيس تحرير، ثم مدير الإنتاج في التلفزيون الجزائري،وعمل في هذا الأخير بمحطة ورقلة كمحرر ومذيع للنشرة الرئيسية، ثم اتجه نحو الإنتاج التلفزيوني، وهناك وأنتج العديد من البرامج منها و"هديناه النجدين" و"أنغام من الجنوب" و"زدني علما".

وتوج الفقيد سليمان بخليلي بجائزة الإبداع في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، كما تحصل على الجائزة الذهبية لمهرجان الاعلام العربي في القاهرة في دورته الـ14.

وترشح بخليلي للانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، كمرشح حر لكنه لم يتمكن من جمع الاستمارات المطلوبة والمقدرة بـ 50 ألف توقيع موزعة على 25 ولاية، مع 1200 توقيع كحد أدنى في كل ولاية، حيث قدم 26 ألف استمارة صحيحة، واستوفى النصاب في 6 ولايات فقط، وبعد رفض ملفه الانتخابي أعلن عن تأسيس حزب جديد.

وأطلق سنة 2020 قناة "البديل" المتخصصة في المحتوى الثقافي, وهي فضاء ا?علامي يعتمد الوسطية, وينقل التنوع والثراء الفكري في البلاد.