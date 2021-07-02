ســونلغاز : ارتفاع بـ 3 بالمائة في استهلاك الكهرباء خلال جوان ومخطط استثنائي للصــائفة

اتخذت شركة سونلغاز عدة إجراءات لضمان التزود بالكهرباء وعدم انقطاعها في فصل الصيف خاصة بولايات الجنوب الكبير التي تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.

وكشف الرئيس المدير العام لشركة المنظومة الكهربائية عميود عزيز عن ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهر جوان المنصرم إلى 13500 ميغاواط بزيادة 400 ميغاواط ما يعادل الـ 3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح عميود أن معدل الاستهلاك بلغ الذروة السنوية ما يعني أن كل الزبائن توفرت لديهم الطاقة الكهربائية ، مؤكدا في تصريح للاذاعة الجزائرية، أنه ورغم ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة إلا أنه لم يسجل أي خلل بفضل المخطط الإستثنائي الخاص بضمان تزويد الزبائن بطالطقة الكهربائية خلال الصائفة.

وفيما يتعلق بولايات الجنوب، فأكد الرئيس المدير العام لشركة المنظومة الكهربائية أنه تمت مضاعفة حجم الطاقة الكهربائية مقارنة بالسنوات الماضية لضمان خدمة ذات نوعية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع بنسبة 7 بالمائة في معدل الاستهلاك خلال الشهر الماضي على مستوى الشبكة المنعزلة بين أدارار –تيميمون - عين صالح دون تسجيل أي اضطراب .

كما تطرق الرئيس المدير العام لشركة المنظومة الكهربائية، إلى مسألة تجنيد عدد معتبر من التقنيين لمعاجلة أي مشكل تقني أو انقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء خلال فصل الصيف.

المصدر: الإذاعة الجزائرية