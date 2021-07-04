الرئيس تبون يشرف على حفل تقليد الرتب و إسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي

ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأحد بقصر الشعب (الجزائر العاصمة), حفلا لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي, و ذلك عشية الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله الى قصر الشعب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة.