الرئيس تبون يشرف على حفل تقليد الرتب و إسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي

04/07/2021 - 10:35

ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات  المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأحد بقصر الشعب  (الجزائر العاصمة), حفلا لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني  الشعبي, و ذلك عشية الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب. 
وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله الى قصر الشعب رئيس أركان الجيش  الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة. 

 

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الجزائر

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