مدير معهد باستور: اقتناء 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا شهريا

كشف مدير معهد باستور فوزي درار، عن اقتناء 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا شهريا للحد من انتشار الوباء.

وقال درار بأنه تم تسطير برنامج منتظم لاقتناء اللقاح بمعدل أو يفوق 3 ملايين جرعة شهريا وذلك ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر جويلية الجاري.

وقال مدير معهد باستور بأنه لا يعترض على سفر الأشخاص وتنقلهم بقدر ما يجب على الأفراد أخذ اللقاح تجنبا لنقل العدوى للآخرين وتعريض حياتهم لخطر الموت.

فيروس "دلتا" الأخطر والأسرع

ويحذر المختصون من موجة جديدة من عدوى كوفيد 19 تأخذ السلالات المتحورة النصيب الأكبر بحكم سرعة انتشارها بين الأشخاص ومنها سلالة "دلتا" الأكثر خطورة وانتشارا ولهذا اوصى المختصون بضرورة التلقيح والتباعد الاجتماعي لمواجهة الوباء.

ويرى الدكتور كتفي عبد الباسط رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى رويبة، بأن سلالة دلتا تفوق سرعتها وخطورتها بين الأشخاص بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالسلالة البريطانية الخطيرة.

وقال الدكتور كتفي بأن "السلالات الجديدة المتحورة بدأت تأخذ منحى تصاعديا مخيفا لذلك يجب اتخاذ تدابير استعجالية لوقف انتشارها" مؤكدا على أن التباعد الاجتماعي يقضي على سرعة انتشارها.

أما مدير معهد باستور فوزي درار فقد أكد بأن فيروس "دلتا" يشكل خطورة كبيرة مقارنة بباقي السلالات المتحورة مثل فيروس "الفا" البريطاني الذي هو في تناقص وحالات الإصابة به ليست بالكثيرة، بينما يمتلك فيروس "دلتا" قدرة رهيبة في الانتشار-لذلك يضيف- التلقيح هو الحل الأمثل للتصدي لهذا الوباء.