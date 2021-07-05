كورونا: 495 إصابة جديدة،361 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 361 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذا الإثنين، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 141.966 حالة من بينها 495 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 99.109 شخصا، فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات 3.765 حالة.

كما أشار المصدر ذاته إلى وجود 34 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال نفس الفترة، فيما سجلت 19 ولاية من حالة واحدة إلى تسع حالات، كما أحصت 13 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.