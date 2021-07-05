البطولة الوطنية للدراجات على الطريق بعين تموشنت: تتويج عز الدين لعقاب بلقب سباق السرعة

توج الدراج عز الدين لعقاب من الاتحادية الجزائرية للدراجات بلقب سباق السرعة ثاني مرحلة من البطولة الوطنية للدراجات على الطريق والذي أقيم هذا الاثنين بعين تموشنت على مسافة 2ر161 كلم.

وقد تمكن الدراج لعقاب من نيل صدارة الترتيب حيث قطع المسافة في 4 ساعات و18 دقيقة و35 ثانية متبوعا بزميله في نفس النادي الخصيب ساسان بـ 4 سا و18 د و 42 ث فيما نال حمزة منصوري المركز الثالث بقطعه المسافة في 4 سا و25 د و42 ث.

وعرف سباق فئة أقل من 23 سنة سيطرة دراجي الاتحادية الجزائرية حيث عادت المرتبة الأولى الى صديق بن قنيف الذي قطع مسافة 2ر161 كلم في زمن قدره 4 ساعات و 30 دقيقة و 35 ثانية متقدما على كل من أيمن مرج الذي حقق زمن 4 ساعات 30 دقيقة و 36 ثانية و حمزة عماري بـ 4 ساعات 34 دقيقة و 15 ثانية.

و للتذكير فان سباق ضد الساعة الذي أقيم السبت ببلدية شعبة اللحم على مسافة 32 كلم عرف فوز عز الدين لعقاب بزمن قدر بـ 41 دقيقة و 37 ثانية 39 جزء من المائة متبوعا بكل من حمزة منصوري من مولودية الجزائر بـ 43 دقيقة 51 ثانية و63 جزء المائة وسعيدي نسيم من مولودية الجزائر بـ 44 دقيقة 02 ثانية 23 جزء من المائة.

وستختتم هذه التظاهرة بعد ظهر الاثنين بإجراء سباق على الطريق للأواسط على مسافة 9ر120 كلم.

وقد أعتبر الاختصاصيين في رياضة الملكة الصغيرة بأن مستوى المنافسة كان مقبولا.

و في ختام سباقات الأكابر و أقل من 23 سنة تم توزيع الجوائز والكؤوس على الدراجين المتألقين بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات و ممثلي مديرية الشباب و الرياضة بالولاية.

وتعرف هذه البطولة الوطنية المنظمة على مدار أربعة أيام من طرف الاتحادية الجزائرية للدراجات بالتنسيق مع الرابطة الولائية ومديرية الشباب و الرياضة بالولاية مشاركة أزيد من 170 دراجا ذكور و إناث من فئات الأشبال و الأوسط و الأكابر ينتمون الى 34 ناديا من عدة ولايات.