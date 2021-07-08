كورونا: 481 إصابة جديدة و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 353 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذا الثلاثاء، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 142.447 حالة من بينها 481 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 99.101 شخصا ، فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات 3.775 حالة.

كما أشار المصدر ذاته إلى وجود 29 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال نفس الفترة، فيما سجلت 20 ولاية من حالة واحدة إلى تسع حالات، كما أحصت 13 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.