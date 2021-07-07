تبسة : انطلاق الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات نحو غابات خنشلة

انطلق في ساعة مبكرة من صباح هذا الأربعاء الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لولاية تبسة باتجاه ولاية خنشلة للمساعدة في جهود إخماد النيران التي شبت بعدد من غاباتها منذ مطلع الأسبوع الجاري، حسب ما كشف عنه المدير المحلي للحماية المدنية المقدم الصادق دراوات.

و أوضح دراوات أنه بعد الانتهاء من إخماد عدة حرائق بعدد من بلديات ولاية تبسة من بينها الحويجبات وبكارية والحمامات ونقرين ، تم تسخير 13 شاحنة إطفاء بمختلف الأحجام وسيارتي اتصال وسيارة إسعاف إلى جانب 51 عنصر ا للحماية المدنية بمختلف الرتب لتقديم يد العون والمساهمة في إخماد ألسنة النيران التي اندلعت منذ الأحد المنصرم بغابات ولاية خنشلة.

وكان والي ولاية تبسة محمد البركة داحاج قد أشرف ظهر الثلاثاء على إعطاء إشارة انطلاق الرتل المتنقل للموسم الحالي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية الذي سيستمر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل من مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية "الشهيد حشاني دوح" بعاصمة الولاية.

ويضم هذا الرتل المخصص للتدخل الميداني السريع والفعال لإخماد النيران التي تشب على مستوى كامل إقليم الولاية ويمتد نشاطه للولايات المجاورة 58 عنصرا من مختلف الرتب إضافة إلى 14 آلية تدخل من شاحنات من مختلف الأحجام وسيارات اتصال وسيارات إسعاف.