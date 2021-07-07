نفط: أسعار برنت عند 80ر75 دولار

تحسنت أسعار النفط الخام في تعاملات الأربعاء, عقب التراجع الذي سجل مساء الثلاثاء, حيث تبقى اهتمامات المستثمرين مركزة على اشارات مجموعة اوبك+ بعد تعثر مباحثات قمة الاثنين الماضي.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر 80ر75 دولارا, مرتفعا بنسبة 70ر1 بالمائة مقارنة بسعر اغلاق السوق الثلاثاء.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 85ر1بالمائة إلى 73ر74 دولارا للبرميل.

و بلغت أسعار خام برنت و الخام الأمريكي الخفيف مستويات 84ر77 دولار و 98ر76 دولار على التوالي, ذروة لم تعرفها الأسعار منذ أكتوبر 2018 و نوفمبر 2014.

و كانت قد دعت الولايات المتحدة, تحالف "أوبك +" الى التوصل إلى حلول ترضي جميع أعضائه من خلال استئناف المباحثات بشأن مستقبل اتفاقية خفض الإنتاج الحالية بعدما أعلن أعضاء التحالف الـ 23, الاثنين المنصرم, إرجاء اجتماعهم الوزاري لموعد لاحق لم يحدد تاريخه بعد لاستكمال المشاورات.

وشهدت المباحثات خلافات حادة بين السعودية والإمارات حيث طالبت هذه الأخيرة زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أوت المقبل دون شروط, بينما تشترط السعودية وروسيا ربط الزيادة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج 8 شهور إضافية, من أفريل 2022, حتى ديسمبر 2022.

وتريد الإمارات أيضا تعديل الشهر المرجعي لها لخفض الإنتاج, من أكتوبر الأول 2018, البالغ إنتاجها النفطي حينه 3,1 ملايين برميل يوميا, إلى أفريل 2021 البالغ إنتاجها في ذلك الوقت 3,84 ملايين برميل يوميا.