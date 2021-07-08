تنظيم حملة تلقيح ضد فيروس كورونا عبر 13 مسجدا بالجزائر العاصمة هذا الجمعة

سيتم غدا الجمعة بالجزائر العاصمة تخصيص 13 مسجدا موزعا عبر 10 بلديات بالولاية لتنظيم عملية تلقيح ضد فيروس كورونا، و ذلك مباشرة عقب انتهاء صلاة الجمعة،حسبما جاء اليوم الخميس في بيان عن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

و بحسب نفس المصدر، فانه و في اطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تم التنسيق بين كل من المديرية الولائية للقطاع و مديرية الصحة و السكان لولاية الجزائر لتنظيم عملية تلقيح ضد الفيروس عبر 13 مسجدا تابعا ل10 بلديات بالعاصمة، و ذلك مباشرة بعد صلاة الجمعة.

و يتعلق الامر بالمساجد الاربعة الواقعة بمحيط ساحة الشهداء ( بلدية القصبة) ، كجامع كتشاوة و الجامع الكبير، الى جانب مساجد موزعة عبر كل من بلديات الدار البيضاء و الهراوة و أولاد شبل و عين البنيان و الشراقة و زرالدة و دالي ابراهيم و الحمامات و أولاد فايت.

و دعت الوزارة المواطنين في بيانها للتوجه الى المساجد المعنية من أجل تلقي اللقاح مع مراعاة الاجراءات الوقائية الرامية للحد من انتشار هذا الفيروس.