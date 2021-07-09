كورونا: 831 إصابة جديدة و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، هذا الجمعة، عن تسجيل 831 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 452 مريضا للشفاء.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 144.483 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 100.383 شخصا، فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات 3.811 حالة.كما أشار المصدر ذاته إلى وجود 44 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف بيان للوزارة، أن 8 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال نفس الفترة، فيما سجلت 17 ولاية من حالة واحدة إلى تسع حالات، كما أحصت 23 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة،كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.